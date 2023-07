Niger: M5s, situazione preoccupante, governo riferisca al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'evoluzione della situazione di crescente tensione in Niger "torniamo a chiedere al governo, a Tajani e a Crosetto in particolare, di venire subito in Parlamento a riferire”. Lo hanno dichiarato i parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “L'assalto di ieri contro l'ambasciata francese di Niamey al grido di 'Via le basi straniere' e il divieto di rientro nel Paese della nostra ambasciatrice Emilia Gatto – hanno sottolineato - sono segnali preoccupanti”. “La Farnesina e la Difesa stanno approntando piani di evacuazione per i nostri connazionali se la situazione dovesse degenerare? E quale sarà la postura del nostro contingente nell'eventualità - minacciata ieri dalla Francia e dall'Ecowas - di un intervento militare esterno per ripristinare la legalità democratica nel Paese? Chiediamo al governo di rispondere a queste domande", hanno concluso. (Rin)