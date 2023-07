Imprese: Fiera Milano, a ottobre il Salone del franchising, tante opportunità per mettersi in proprio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un momento per scoprire nuove opportunità per diventare imprenditore, ma anche un’occasione per imparare a lavorare meglio su un’attività commerciale già avviata grazie a nuove skill messe a disposizione da grandi esperti del settore del retail e del franchising. È già aperta la biglietteria per il Salone Franchising Milano, l’evento dedicato al mondo del Franchising e del Retail che si terrà dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-MiCo a Milanoche mette a disposizione tutto il suo know how grazie a un programma completo di incontri e workshop. Organizzato da Fiera Milano, l’appuntamentooffrirà una visione a 360 gradi sul mondo dell’affiliazione commerciale, ma anche sulle nuove forme ibride che arricchiscono il panoramadel settore. Sono molti i temi che caratterizzano il retail e che saranno oggetto degli incontrial Salone Franchising Milano, tra qualità, crescente attenzione alla sostenibilità, divenuta in poco tempo per le aziende opportunità di business e driver di competitività, e nuove abitudini di consumo. Mentre la digitalizzazione sta cambiando le prospettive del mercato, con l’utilizzo sempre più massiccio dell’Intelligenza Artificiale per elaborare i dati di comportamento del consumatore, Realtà Virtuale e Aumentata, Metaverso e NFT riscrivono le opportunità per le aziende. A Salone Franchising Milano ci sarà spazio per questi nuovi scenari e per le realtà che gradualmente stanno delineando un nuovo corso della loro storia fino alle startup che si stanno facendo notare sul mercato grazie a questi nuovi approcci. (segue) (Com)