Imprese: Fiera Milano, a ottobre il Salone del franchising, tante opportunità per mettersi in proprio (3)

- Si presenteranno le criticità del settore lo stato di salute dei vari comparti che compongono le diverse categorie del Franchising. Sarà dato anche spazio al ruolo dell’innovazione, dai diversi ed innovativi formati emergenti, ma anche all’omnicanalità, al punto vendita ed al ruolo del Consumatore. Infine al centro del palco ci sarà la relazione tra Franchisor e Franchisee e come costruire con successo il piano di recruiting, formazione e relativo supporto nella creazione di un sistema virtuoso e vincente. Si parlerà anche di multi-unit, multi-brand e multi-business Franchisee, una figura di crescente importanza nel mercato italiano e si farà un approfondimento su Franchising e lo Sport per scoprire come il modello di business del Franchising può rappresentare un’opportunità di investimento per sportivi e professionisti del mondo dello Sport. L’evento vedrà inoltre coinvolte molte realtà impegnate a promuovere l’imprenditoria femminile. (Com)