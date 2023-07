Piemonte: vita nascente, all'ospedale Sant'Anna di Torino nasce stanza supporto future mamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale Sant'Anna di Torino nasce una stanza di supporto per le future mamme per contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre all'aborto. L'iniziativa, parte dei fondi di vita nascente, è stata sottoscritta dall'assessorato alle Politiche sociali del Piemonte e la Città della salute. "Ogni volta che una donna abortisce perché si è sentita abbandonata di fronte alla sfida della maternità siamo di fronte a una drammatica sconfitta delle istituzioni - ha affermato l'assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone - . Per questa ragione aprire nel principale ospedale ostetrico ginecologico del Piemonte uno spazio dove donne e coppie in difficoltà possano trovare aiuto nei progetti a sostegno della vita nascente è una conquista sociale per tutta la comunità, soprattutto in questa stagione di preoccupante inverno demografico. (segue) (Rpi)