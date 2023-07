Covid: Borghi (Az-Iv), commissione inchiesta è cosa estremamente seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di inchiesta sul Covid "è una cosa estremamente seria. La vicenda ha attraversato tutta la società italiana e ha fatto venire a galla una serie di limiti e di inefficienze della nostra struttura pubblica, e quindi su quello c'è bisogno di approfondire per capire quali siano le difficoltà da rimuovere". Lo dice il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Enrico Borghi a Omnibus su La7. "Sull'Inps, non è che bisogna inflazionare le commissioni a seconda dei capricci. Se sdoganiamo l'idea che ogni volta che c'è una polemica politica istituiamo una commissione di inchiesta, andiamo in un corto circuito. Se il parlamento ritiene che ci sia qualcosa che non funziona, può interrogare il ministro competente sull'Inps, perché spetta al governo la vigilanza sugli istituti dell'amministrazione dello Stato" aggiunge Borghi. (Rin)