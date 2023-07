Reddito cittadinanza: Decaro (Anci), hanno sbagliato a fare i calcoli, sindaci lasciati soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un momento "difficile, l’inflazione ha acuito i problemi delle fasce deboli della popolazione, e il governo non può lasciare i sindaci da soli a tenere la comunità. Senza risorse". Queste le parole di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione dei Comuni, al "Corriere della Sera" dopo aver chiesto un incontro al ministero del Lavoro. Alla domanda se è preoccupato per lo stop al reddito di cittadinanza, Decaro risponde "Sì. Erano anni che non vedevo la gente sotto gli uffici del Comune". "Noi crediamo che l’Inps abbia fatto degli errori. Nella forma e nella sostanza della comunicazione. Non è giusto trattare così le persone, cui da un giorno all’altro viene detto che non avranno più niente su cui contare. Sono famiglie, anche con bambini. E poi hanno sbagliato i calcoli", spiega il sindaco di Bari. "La piattaforma Inps che contiene i dati dei beneficiari del reddito - continua - non è completa. I dati arrivano dopo due mesi, e i comuni devono lavorare sugli elenchi dei nuclei fragili, e definire per loro un progetto. Dopodiché potranno essere riammessi al beneficio, con la corresponsione degli eventuali arretrati. Ma intanto gli è stato fatto un danno. Sono categorie deboli, come mangiano queste persone per due mesi?". Dal prossimo anno molti mancheranno anche i fondi per gli affitti. "Sì, molti non potranno nemmeno prendere il contributo per la casa, destinato a chi è in affitto o ha morosità incolpevoli. I fondi per il 2024 non ci sono, il reddito finisce, ma queste persone non spariscono, vivono nelle nostre città. E busseranno ai Comuni", conclude Decaro.(Rin)