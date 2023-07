Iraq-Iran: inviata Onu a Baghdad incontra ministro degli Esteri Amirabdollahian a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviata del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) a Baghdad, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha incontrato, ieri, a Teheran, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Iraq. Secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, la visita di Hennis-Plasschaert in Iran si inscrive nel quadro dell’impegno diplomatico dell’Onu per assicurare la stabilità dell’Iraq, per la quale la Repubblica islamica può giocare “un ruolo costruttivo”. L’incontro è stato incentrato soprattutto sulla sicurezza nelle aree di confine tra i due Paesi, ma anche sull’influenza di Teheran sullo scenario politico interno dell’Iraq, in vista delle prossime elezioni amministrative, previste per dicembre 2023. Quanto alle questioni di confine, Amirabdollahian ha sottolineato che “la sicurezza delle frontiere è importante”, in riferimento alla scadenza di due mesi stabilita da Teheran affinché l’Iraq proceda a disarmare i gruppi curdi di opposizione alla Repubblica islamica presenti nel territorio della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, minacciando, in caso contrario, di riprendere gli attacchi mirati. Vale la pena segnalare che lo scorso marzo i due Paesi avevano firmato un memorandum di intesa in materia di sicurezza, che verteva soprattutto sulla gestione condivisa dei controlli alle frontiere. (Res)