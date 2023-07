Sardegna: disabili visivi, dal 1 agosto attivo sul territorio sportello mobile Unione Italiana Ciechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività dell’Unione Ciechi si spostano sul territorio, per raggiungere quante più persone, con disabilità visiva o comunque in condizioni di svantaggio, grazie ad uno Sportello Mobile. Prende avvio dal prossimo 1 agosto il progetto, ideato dalla sezione di Cagliari dell’Unione Ciechi e ipovedenti e finanziato dal Consiglio regionale con l’ultima legge di Stabilità, che toccherà numerosi Comuni della ex provincia di Cagliari fino a fine dicembre. “Lo abbiamo chiamato Sportello Mobile 2023 perché – ha spiegato la commissaria Simona Trudu, presentando l’iniziativa alla stampa – ,per la prima volta, saremo noi con la nostra organizzazione a raggiungere tutti coloro che si trovano in condizione di disabilità visiva, a prescindere dal riconoscimento formale dello status e che, pur avendo bisogno di un sostegno, di aiuto o anche solo di informazioni, non hanno la possibilità di raggiungere la nostra sede o magari non sanno neanche della nostra esistenza”. (segue) (Rsc)