Sardegna: disabili visivi, dal 1 agosto attivo sul territorio sportello mobile Unione Italiana Ciechi (3)

- Per gli utenti che ne faranno richiesta, gli operatori dello Sportello Mobile 2023 potranno recarsi a domicilio e saranno comunque presenti nelle sedi ospitanti dal lunedì al venerdì per circa 3 ore. Si comincia dal prossimo mese con tappe a Muravera e Villasalto: da martedì 1 a venerdì 4 agosto, il mezzo mobile con i consulenti dell’Unione ciechi di Cagliari stazionerà in via Speranza 68, ospitato dall’associazione Domu Mia. Da lunedì 7 a venerdì 11 si sposterà a Villasalto in piazza Giovanni Paolo II, in collaborazione con l’associazione A.v.r.a. “Gli appuntamenti andranno avanti fino a fine anno – chiarisce Simona Trudu -, abbiamo già calendarizzati quelli a Carbonia, Sanluri, Villasor e Mandas, ma possiamo aggiungerne tanti altri laddove amministrazioni comunali o associazioni si rendessero disponibili a collaborare con questo progetto a vantaggio delle loro comunità”. (Rsc)