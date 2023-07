Portogallo: governo, rapporto debito-Pil potrebbe scendere sotto il 100 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima proiezione del governo portoghese prevedeva che il rapporto tra il debito pubblico ed il Pil scendesse sotto il 100 per cento nel 2025, ma questo potrebbe avvenire già a partire dal prossimo anno. Lo ha dichiarato il sottosegretario alle finanze, Joao Nuno Mendes, in un'intervista a "Jornal de Negocios" e ad "Antena 1". "La proiezione che abbiamo nel programma di stabilità è del 103 per cento ma probabilmente saremo al di sotto del 100 per cento entro il 2024", ha dichiarato Joao Nuno Mendes sottolineando che questo permetterebbe al Portogallo di raggiungere livelli inferiori rispetto a Paesi come Spagna, Francia o Belgio. L'anno scorso il debito pubblico portoghese era pari al 113,9 per cento del Pil e quest'anno dovrebbe scendere al 105 per cento. (Spm)