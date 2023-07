Inflazione: Urso, obiettivo è prezzi calmierati per tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L'obiettivo degli incontri con l'intera filiera della produzione è quello di "combattere insieme l'inflazione, ridurre il costo dei prodotti di largo consumo, i beni alimentari, per l'infanzia e l'igiene in un calmiere in cui tutti si impegnano a tenere bassi i prezzi per almeno tre mesi, da ottobre a dicembre". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Gr1. Alla domanda se si può parlare anche di "inflazione climatica", Urso ha risposto: "Alcuni eventi straordinari hanno influito. Contiamo di poter tenere sotto controllo e accentuare la riduzione dell'inflazione già manifestata nelle ultime settimane", ha concluso. (Rin)