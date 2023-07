Energia: dopo sei giorni di lavoro, rimosso un terzo del greggio dalla petroliera Safer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sei giorni dall’inizio delle operazioni di trasbordo, oltre 360.000 barili di petrolio sono stati prelevati dalla petroliera Safer, ancorata al largo delle coste dello Yemen, ossia un terzo del greggio in essa contenuto, stimato in circa 1,15 milioni di barili. Lo ha dichiarato l’amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Pnud), Achim Steiner, in un messaggio diffuso ieri sul suo profilo ufficiale Twitter. Come ha spiegato lo stesso Steiner, infatti, le squadre di lavoro, all’opera per 24 ore al giorno su turni, hanno completato il trasbordo del greggio che era contenuto nei due serbatoi centrali della Safer, trasferito a bordo dell’imbarcazione Nautica. Le operazioni di trasbordo dureranno complessivamente 19 giorni e saranno portate a termine il prossimo 12 agosto. (Res)