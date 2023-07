Ucraina: viceministra Difesa, 12,6 chilometri quadrati riconquistati in un settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Ucraina hanno liberato 12,6 chilometri quadrati dei territori nazionali in una settimana. Lo ha riferito in un messaggio su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar. "Nel Sud, le forze di difesa ucraine continuano a condurre l'offensiva nelle direzioni di Melitopol e Berdiansk. Nelle direzioni di Mala Tokmachka e Rabotino nella regione di Zaporizhzhia abbiamo avuto successo, ci siamo consolidati in posizioni raggiunte", ha scritto la viceministra. Maliar ha aggiunto che nel corso di tutta la controffensiva, l'esercito ucraino ha riconquistato 204,7 chilometri quadrati in questa regione. (Kiu)