Regno Unito: governo concederà centinaia di nuove licenze petrolio e gas nel Mare del Nord

- Il Regno Unito concederà centinaia di nuove licenze per l'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord, una decisione che rientra negli sforzi del Paese per diventare più indipendente dal punto di vista energetico. Lo ha comunicato il governo del Regno Unito, che ha specificato che le licenze potrebbero anche essere offerte vicino alle aree dove attualmente sono già stati concessi dei permessi per velocizzare i processi d'assegnazione. In una nota, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato: "Ora più che mai, è fondamentale rafforzare la nostra sicurezza energetica e capitalizzare tale indipendenza per fornire energia più economica e pulita alle case e alle imprese britanniche". (Rel)