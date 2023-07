Reddito cittadinanza: Conte, guerra ideologica sulla pelle dei poveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop era nel programma di questo governo: "Sorprende Giorgia Meloni, che si sta rivelando una fredda burocrate a Palazzo Chigi, indifferente al carovita che impoverisce il ceto medio e alla disperazione delle persone più fragili. Cancella con spregiudicatezza sensibilità che appartenevano un tempo anche alla destra sociale". All'orizzonte c'è anche una commissione d'inchiesta: "Siamo di fronte a episodi di puro bullismo politico frutto della subcultura tossica espressa da questo governo. Si cerca il capro espiatorio per sviare le responsabilità e deviare le istituzioni per bieche strumentalizzazioni politiche". Si prevede un autunno caldo: "Temo proprio di sì. Per questo invito il governo a convocare subito un Consiglio dei ministri straordinario per differire i termini e gestire queste scelte sciagurate". Sul salario minimo il Movimento conduce una battaglia comune col Partito democratico di Elly Schlein: "Il salario minimo è una nostra storica battaglia, al pari del Reddito di cittadinanza. Il nostro merito è di avere imposto il tema nel dibattito pubblico e di essere riusciti nel miracolo di far convergere sul nostro testo sia dem che Calenda. Il rimpianto è di non essere riusciti a convincere prima gli altri partiti: avremmo potuto approvarlo già nel 2019. Ma il processo ha richiesto tempo e abbiamo dovuto coinvolgere anche Cgil e Uil, rassicurando i sindacati che la contrattazione collettiva ne uscirà rafforzata", ha concluso Conte. (Res)