Reddito cittadinanza: Zaia, chi ha bisogno riceverà il sostegno, gli altri lavoreranno

- "Le distorsioni emerse in questi anni dimostrano che così com'era regolato il Reddito di cittadinanza andava rivisto". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il presidente del Veneto Luca Zaia, che oppone un approccio pragmatico alle polemiche scoppiate in varie parti d'Italia . Le distorsioni "non le indico io, ma le inchieste della Guardia di finanza: c'è chi poteva lavorare e non l'ha fatto e chi, addirittura, ha lavorato in nero. Casi che non hanno diritto al Reddito di cittadinanza". Ma sono una minoranza: "A chi ha veramente bisogno il sostegno dovrà essere garantito, come avviene in molti Stati europei. Gli altri dovranno cercarsi un lavoro. Questo passaggio era inevitabile. Bisogna ricalibrare tutto il meccanismo. L'intervento serve a fare chiarezza e a procedere d'ora in poi in maniera puntuale. Chi avrà titolo per percepirlo lo avrà". La comunicazione via sms "è sicuramente fredda ma con una lettera cosa sarebbe cambiato. Perché ad un disabile lo Stato versa un assegno di 280 euro e ad una persona che può lavorare ne dà 700? Anche qui bisogna ricalibrare", ha concluso Zaia.(Res)