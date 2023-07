Pnrr: Zaia, vigileremo sulle promesse del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Veneto, Luca Zaia, in una intervista al "Corriere della Sera" si sofferma sui tagli al Pnrr. "Lamentarsi - dice - sarebbe scontato e fin troppo facile. Facciamo in modo che questo 'nuovo' Pnrr ci aiuti a costruire una 'nuova" Italia'". "Anche il Veneto - aggiunge - ha subito un taglio di 775 milioni. Io sono stato il primo, dopo lo scoppio della guerra, a suggerire una rinegoziazione del Pnrr, come previsto dall'art. 21 dello stesso". Ma non lo si è fatto. "Il governo di allora decise di andare avanti come previsto. Io però, a questo punto, ricordo che di quei 230 miliardi di euro una parte è a fondo perduto ma abbiamo anche preso a prestito un sacco di miliardi e li dobbiamo restituire". I tagli hanno fatto male: "E' assolutamente vero. Confido che il governo mantenga l'impegno annunciato a coprire gli investimenti saltati facendo ricorso al Fondo di coesione e sviluppo. Vigileremo perché succeda davvero". (segue) (Res)