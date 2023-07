Pnrr: Zaia, vigileremo sulle promesse del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si poteva fare meglio: "Certo, con un taglio chirurgico magari molti investimenti si potevano salvare. I Comuni sono in difficoltà perché hanno gli appalti in corso. Sarebbe grave se per l'inerzia di qualcuno pagassero tutti. L'Europa non ci aspetta e attende che passiamo dalle parole ai fatti. Prendiamo il taglio di 16 miliardi come una 'riprogrammazione'. Come Paese abbiamo la possibilità di mettere a punto un nuovo progetto strategico dirottando gli investimenti sul Repower, cioè sulle fonti alternative. In Veneto prevediamo di spendere un miliardo e 600 milioni sull'idrogeno verde". Va cambiata strategia: "Fra abbellire un borgo e installare un impianto fotovoltaico sulle case è meglio la seconda scelta. Senza nulla togliere al borgo". Non c'erano alternative: "Arrivati a questo punto lo escludo. Se non ci muoviamo il Pnrr rischia di trasformarsi in una tomba. È in gioco la reputazione del Paese. Dobbiamo dimostrare all'Europa che siamo seri. Noi in Veneto siamo pronti con 27 progetti per una spesa di 10 miliardi. Se altri hanno preso sotto gamba il piano si mettano al passo", ha concluso Zaia. (Res)