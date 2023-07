Regno Unito: Sunak, un quarto dell'energia del Paese proverrà dal petrolio e dal gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quarto dell'energia del Regno Unito proverrà dal petrolio e dal gas. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, dopo aver annunciato che il governo concederà centinaia di nuove licenze per l'esplorazione di giacimenti di gas e petrolio nel Mare del Nord. Parlando all'emittente televisiva "Bbc", Sunak ha dichiarato: "Anche quando raggiungeremo l'obiettivo delle zero emissioni nette nel 2050, un quarto del nostro fabbisogno energetico proverrà ancora da petrolio e gas". Sunak ha inoltre affermato che il Paese raggiungerà i suoi obiettivi climatici in un "modo proporzionato e pragmatico" e che non ci saranno costi aggiuntivi nelle bollette delle famiglie. (Rel)