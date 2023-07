Imprese: da Bei, Cdp, UniCredit e Sace 247 milioni di euro per ammodernamento e sicurezza dell'A32 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a questa operazione Sitaf realizzerà una serie di investimenti al fine di incrementare i livelli di sicurezza stradale e ammodernare i principali ponti, viadotti e gallerie lungo gli 80 chilometri dell'autostrada A32. Il piano di investimenti prevede anche interventi volti a potenziare i sistemi di trasporto intelligente e servizi per i viaggiatori, la sostituzione degli impianti di illuminazione con tecnologia Led, nonché il rinnovo delle barriere antirumore. Nel complesso il progetto contribuirà a rendere l'infrastruttura più sicura e resiliente contro eventuali eventi metereologici estremi. Nel deal UniCredit ha agito anche in qualità di hedging bank e di financial advisor del borrower. "Il sostegno all'attuazione ed ammodernamento della rete Ten-T rappresenta una priorità per l'Unione europea, e i finanziamenti della Bei mirano a rendere la rete più sicura, accessibile, sostenibile ed efficiente," ha detto Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. "Sostenendo gli interventi di adeguamento e modernizzazione dell'autostrada A32, la Bei contribuirà a garantire un collegamento sicuro ed affidabile per il traffico in transito tra l'Italia e la Francia, facilitando gli scambi commerciali e la mobilità delle persone". (segue) (Com)