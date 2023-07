Imprese: da Bei, Cdp, UniCredit e Sace 247 milioni di euro per ammodernamento e sicurezza dell'A32 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Vezzosi, l'amministratore delegato di Sitaf ha commentato: "Con questi finanziamenti SITAF potrà eseguire gli investimenti previsti per innalzare il livello di sicurezza di questa arteria importante per l'Italia e l'Europa e rendere l'infrastruttura più resiliente, digitale e sostenibile coerentemente con le linee strategiche del Gruppo Astm". Massimo Di Carlo, vicedirettore Generale e direttore del Business di Cdp, ha dichiarato: "Grazie alla collaborazione tra istituzioni nazionali ed europee viene potenziata un'arteria fondamentale e strategica per lo sviluppo economico, sociale e sostenibile del Paese e dell'Ue. L'operazione è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 di Cdp e conferma l'impegno di Cassa a supporto del miglioramento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, mettendo a disposizione risorse finanziarie e competenze nella strutturazione di operazioni articolate e innovative". Massimiliano Mastalia, Head of Wealth & Large Corporate Italy di UniCredit ha commentato: "Siamo lieti di aver contribuito in modo decisivo, quale unica banca commerciale, al successo di questa operazione, mettendo a disposizione di Sitaf e del Gruppo Astm, oltre al supporto finanziario, la nostra expertise di advisory nel settore infrastrutturale per individuare la struttura finanziaria più adeguata a sostenere un importante piano di investimenti". "Siamo orgogliosi di aver reso possibile con le nostre garanzie il finanziamento di questo piano di investimenti che consentirà l'innalzamento dei livelli di sicurezza di una delle principali arterie autostradali europee", ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. "Infrastrutture moderne ed una rete autostradale sicura ed efficiente rappresentano, infatti, un asset fondamentale per la crescita dell'interscambio internazionale e un importante acceleratore per l'export italiano in Europa." (Com)