Bangladesh-Svezia: videoconferenza ministri Esteri, focus su roghi Corano

- Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, ha avuto un colloquio in videoconferenza con l’omologo della Svezia, Tobias Billstrom, ieri pomeriggio, sulla questione dei roghi del Corano, che Dacca condanna “fortemente” e “in ogni circostanza”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri bengalese. Momen, si legge nella nota, ha espresso preoccupazione per tali atti e ha auspicato che non si ripetano. Billstrom ha assicurato che il governo svedese condanna e respinge qualsiasi forma di islamofobia e ha riconosciuto che i gesti compiuti sono offensivi; ha spiegato che le autorità svedesi prendono decisioni in modo indipendente riguardo alle manifestazioni, ma che non autorizzano l’incendio di libri sacri, e si è rammaricato per l’abuso della libertà di espressione da parte di alcuni individui; infine, ha fatto presente che il ministero della Giustizia sta analizzando la normativa sull’ordine pubblico alla luce dei recenti fatti. I due ministri, oltre che tolleranza e armonia tra confessioni religiose, hanno parlato anche delle prossime elezioni politiche del Bangladesh, che si terranno a dicembre o gennaio. Momen ha affermato che la Commissione elettorale bengalese farà in modo che si svolgano in un ambiente libero, equo e pacifico e ha chiesto alla Svezia di inviare osservatori. Billstrom ha risposto che trasmetterà l’invito agli organi preposti in Svezia.(Inn)