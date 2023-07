Siria: un militare di Damasco morto e sei feriti in attacco drone turco ad Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un militare delle Forze armate di Damasco è morto e altri sei sono rimasti feriti nell'attacco sferrato ieri pomeriggio da un drone turco nell'area dell'aeroporto di Menagh, nella campagna di Aleppo, nel nord-ovest della Siria. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, questo è stato il secondo attacco, in poche ore, di un drone dell'aviazione militare della Turchia nelle aree controllate dall'Amministrazione autonoma del nord e dell'est, nota anche come Rojava. Dall'inizio del 2023, dunque, Ankara ha sferrato contro queste regioni 31 attacchi, che hanno provocato la morte di 50 persone, di cui undici civili, 35 combattenti delle Forze democratiche siriane (Sdf) e 4 militari delle Forze armate di Damasco. Nella stessa giornata di ieri, tre civili sono rimasti feriti in un bombardamento dell'artiglieria turca sul villaggio di Tal al Laban e sulla città di Tal Tamr, a nord-ovest di Hasakah, nel nord-est della Siria, regione interessata dall'operazione militare di Ankara denominata "Primavera di pace", lanciata nell'ottobre 2019. Contestualmente, nel governatorato di Aleppo, le Forze armate turche, in coordinamento con le milizie ad esse affiliate dell'Esercito nazionale siriano, stanno portando avanti la loro offensiva contro le postazioni delle Unità di protezione del popolo (Ypg), afferenti alle Sdf, nel quadro dell'operazione militare denominata "Scudo dell'Eufrate". Ieri, il ministero della Difesa turco ha annunciato l'uccisione di dodici combattenti delle Sdf, sottolineando che Ankara intende portare avanti le "operazioni antiterrorismo con fermezza e determinazione".