Imprese: Trabattoni (Generali), obiettivo è costruire ecosistema di gestori altamente specializzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Generali Investiments è diventare un asset manager internazionale e costruire un ecosistema di gestori altamente specializzati con un modello multi-affiliato basato su due linee: da un lato creare nuove aziende, dall'altro acquisire piccole e medie imprese come Sycomore, Lumyna e Conning Holdings Limited. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", Carlo Trabattoni, amministratore delegato della business unit Asset & Wealth Management del gruppo Generali. "Con Sycomore abbiamo una forte attenzione ai titoli azionari sostenibili e all'Esg, mentre con Conning abbiamo aggiunto non solo debito e credito alternativo statunitense, ma anche posizioni nel debito dei mercati emergenti e nelle obbligazioni dei mercati di frontiera", ha evidenziato il dirigente. In merito ad altre possibili acquisizioni, Trabattoni ha spiegato che Generali "cercherà certamente altre opportunità" ma "senza fretta" e a breve termine. Per quanto riguarda un aumento dei rendimenti delle obbligazioni europee, Trabattoni ha sottolineato che la situazione dei tassi d'interesse non è ancora stabile. "Forse ci sarà un ulteriore rialzo. E la gente tende a essere più cauta, soprattutto con il reddito fisso a lungo termine. Ma la domanda c'è e credo che continuerà a essere un asset class molto popolare nel prossimo anno". (Spm)