Kosovo: Haradinaj, Kurti teme di essere il prossimo nel mirino delle sanzioni Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti è stato più volte criticato per non avere accolto le richieste delle istituzioni europee e di quelle Usa per un allentamento delle tensioni nel nord del Kosovo a maggioranza serba. Il Kosovo è stato recentemente oggetto di "misure punitive" da parte di Bruxelles, che includono la sospensione temporanea dei lavori delle commissioni miste, istituite sulla base dell'Accordo di stabilizzazione e associazione (Asa), lo stop degli inviti ai funzionari del Kosovo per riunioni ad alto livello, la sospensione delle visite ad eccezione di quelle mirate a risolvere la crisi nel nord nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue. Fa parte delle sanzioni anche la sospensione dei fondi Ipa 2024 e quella dei progetti nell'ambito del quadro europeo per gli investimenti nei Balcani occidentali. (Alt)