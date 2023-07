Infrastrutture: Serbia, aperta gara per sezione della E80 da Merosina a Plocnik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La E80 ha, secondo i progetti, una lunghezza totale di 6.102 chilometri e attraversa la Serbia su un percorso che coincide con le seguenti direttrici: la M2 (dal Montenegro verso Tutin, Mitrovica e infine Pristina); la 35 (Pristina, Podujevo, Prokuplje, Nis); la A4 (Nis, Pirot, Dimitrovgrad per andare infine in Bulgaria). Quest’ultima sezione appartiene al Corridoio paneuropeo 10. In Serbia è stato già costruito l'intero percorso pianificato tra Nis e Dimitrovgrad, per una lunghezza totale di 98 chilometri. L'ultimo tratto, intorno alla gola di Sicevacka, è stato aperto il 9 novembre 2019. Il contratto per il tratto Nis-Plocnik (parte della direttrice Nis-Pristina) è stato già firmato e la costruzione è iniziata all'inizio del 2022. (Seb)