- È stato un semestre molto impegnativo quello appena concluso, che ha visto i militari italiani impegnati in molteplici attività operative, addestrative e di cooperazione civile militare a sostegno delle istituzioni e delle popolazioni kossovare. Tra queste, l’esercitazione Cobweb, del marzo scorso, che ha visto il contingente impegnato per tre giorni in tutta l’area di operazioni, la recentissima esercitazione Big Rock, piuttosto che la Golden Sabre, che ha visto attività di controllo della folla, rimozione di blocchi stradali e bonifica di ordigni esplosivi. Quest’ultima esercitazione è stata peraltro svolta in coordinamento con le unità di Eulex (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), la missione a guida europea avviata allo scopo di assistere e supportare le autorità del Paese a sviluppare un sistema multi-etnico e indipendente di Giustizia e a realizzare comparti di Forze di Polizia e di Dogana in linea con gli standard internazionali. A queste attività esercitative si sono aggiunte le tante iniziative di donazione di materiali sanitari, didattici e tecnologici agli ospedali, alle scuole kosovare, alle associazioni sportive. Tra queste, il progetto NaturKosovo, con il quale, insieme al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Difesa italiana ha voluto dare impulso alla valorizzazione e alla salvaguardia della Via Dinarica, nelle municipalità di Pec, Decane e Junik. Degno di nota è anche il recente incontro a Villaggio Italia tra i sindaci, i consiglieri e i rappresentanti delle minoranze di tutte le 15 Municipalità del Kosovo occidentale. (segue) (Com)