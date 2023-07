Serbia-Kosovo: Vucic, premier Kurti vuole trascinare Belgrado in un conflitto con la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti vuole trascinare la Serbia in un conflitto con la Nato. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, parlando all’emittente “Prva Tv”. “Comprendiamo che percepiscano il Kosovo come indipendente” ma “ignorano il fatto che i cittadini serbi vedono il Kosovo come parte della Serbia”. Per questo motivo occorre una soluzione di compromesso. Tuttavia, ha continuato Vucic, Kurti non vuole una soluzione, bensì espellere i serbi dal Kosovo. (Vap)