Business news: Brasile, Volkswagen annulla sospensione contratto per 800 operai

- L'industria automobilistica tedesca Volkswagen ha annullato la decisione di sospendere temporaneamente i contratti di lavoro per gli operai dello stabilimento produttivo di Taubaté, nello stato brasiliano di San Paolo. La misura – riferisce la società - non è più necessaria grazie ai risultati positivi nelle vendite delle ultime settimane. A causa dello scenario economico difficile Volkswagen ha comunque disposto le ferie collettive obbligatorie per i 800 lavoratori, dal 31 luglio e per i successivi dieci giorni. Volkswagen ha sospeso l'ultima volta quest'anno le attività a giugno in tre delle quattro fabbriche del Paese a causa della "stagnazione nel mercato automobilistico". (Brb)