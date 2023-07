Business news: Agenzia aviazione civile autorizza Virgin Atlantic a operare voli da e per il Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic è stata autorizzata dall'Agenzia Nazionale per l'Aviazione Civile (Anac) ad operare voli da e per il Brasile. Lo riferisce l'Anac in una nota. "Sarà un'altra compagnia aerea low cost che opererà in Brasile, aumentando la concorrenza tra le compagnie aeree. L'aspettativa è che Virgin inizi effettivamente a operare nel maggio 2024 sui voli giornalieri" si legge. Lo scorso 6 giugno la compagnia aveva annunciato per maggio 2024 l'inaugurazione della sua prima rotta verso il Sud America, attraverso il collegamento tra Londra, nel Regno Unito, e San Paolo, in Brasile. Sulla tratta saranno usati aerei Boeing 787-9. Con 258 posti, gli aerei contano 31 poltrone in business class, 35 in premium economy e 192 in economy. (Brb)