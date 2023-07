Giappone: cittadine russe che si oppongono alla guerra ottengono visti a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno concesso permessi di soggiorno a lungo termine a due cittadine russe che hanno lasciato il loro Paese in opposizione all'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita fonti informate anonime. Le due donne, di età compresa tra 20 e 30 anni, risiedevano in Giappone con visti di studio a breve termine, e hanno potuto convertirli in visti di studio di lunga durata senza bisogno di rientrare nel loro Paese, come solitamente richiesto. La decisione - afferma l'agenzia di stampa - è stata assunta sulla base delle loro decisioni politiche. Entrambe le giovani potranno studiare in una scuola di formazione professionale nella prefettura di Chiba sino a marzo 2025. (Git)