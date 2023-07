Pakistan: attentato a Khar, bilancio sale ad almeno 44 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito ad almeno 44 morti il bilancio dell'attentato suicida avvenuto ieri a Khar, nel distretto di Bajaur, in Pakistan, durante un raduno del partito Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (Jui-F, Associazione degli Ulema dell’Islam). Più di 200 persone sono rimaste ferite. Lo riferisce il canale di informazione “Geo News”. L’ipotesi dell’attacco suicida è stata confermata dall’ispettore generale della polizia della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, Akhtar Hayat Khan. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Timergara e Peshawar. Il leader di Jui-F, Fazal-ur-Rehman, ha condannato l’attentato e pregato per i feriti e i defunti, ha esortato i sostenitori del partito a donare il sangue e il governo a garantire giustizia. L’ufficio del primo ministro, Shehbaz Sharif, ha fatto sapere di aver dato direttive per le indagini. Negli ultimi mesi gli attentati sono aumentati nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e del Belucistan, soprattutto ad opera del gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, che a novembre hanno messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo. (Inn)