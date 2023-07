Ucraina: "Cnn" visita base segreta per il collaudo di droni marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva statunitense "Cnn" ha ottenuto in esclusiva l'accesso a una base segreta ucraina preposta al collaudo di droni marittimi suicidi come quelli che hanno colpito per due volte il Ponte di Crimea in Russia, e che nelle scorse settimane hanno più volte tentato, sinora senza successo, di affondare navi della Flotta russa del Mar Nero. La base si trova "sulle sponde di un lago", e durante la visita gli inviati della "Cnn" hanno potuto osservare da vicino e fotografare i droni di superficie protagonisti di due degli attacchi di maggior profilo sferrati da Kiev contro infrastrutture strategiche della Russia. I droni hanno la forma simile a quella di una larga canoa, con uno scafo nero e allungato lungo poco più di cinque metri su cui spiccano solo sensori ottici e una sorta di antenna piatta forse destinata alla guida satellitare. Come sottolineato dalla "Cnn", sino ad oggi nessun giornalista aveva potuto osservare da vicino i droni di superficie utilizzati dall'Ucraina, che consentono a Kiev di attaccare e sorvegliare le forze russe nel Mar Nero e di minacciare obiettivi lungo la costa della Crimea. Secondo l'emittente televisiva, l'ultima versione dei droni di superficie ucraini pesa sino a mille chilogrammi, con una testata esplosiva di 300 chilogrammi, un raggio operativo sino a 800 chilometri e una velocità massima di 80 chilometri orari. (segue) (Was)