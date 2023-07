Ucraina: "Cnn" visita base segreta per il collaudo di droni marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppatore, intervistato in incognito dagli inviati della "Cnn", sostiene che i droni siano "una produzione completamente ucraina. Sono progettati, disegnati e collaudati qui. Produciamo lo scafo, l'elettronica e il software. Oltre il 50 per cento della produzione è qui (in Ucraina). Il programma per lo sviluppo e l'impiego dei droni di superficie è stato finanziato "da una organizzazione per la raccolta di fondi legata al governo ucraino", United24, che ha raccolto denaro da aziende e privati in tutto il mondo e lo ha destinato a diversi sviluppatori e iniziative. La "Cnn" ha pubblicato una fotografia ravvicinata di uno dei droni, ma ha precisato che l'intera visita si è svolta all'insegna della segretezza, con "rigide linee guida per le riprese e la protezione delle identità". (Was)