Iraq-Kuwait: istituita una Commissione suprema per delimitare i confini marittimi

- E’ stata istituita una Commissione suprema di rappresentanti di Iraq e Kuwait per risolvere le controversie risalenti all’invasione irachena del 1990, in particolare la delimitazione dei confini marittimi e la suddivisione delle competenze sui giacimenti comuni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, al termine dell’incontro tenuto ieri a Baghdad con l’omologo dello Stato del Kuwait, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, come riferito dalle agenzie di stampa irachena e kuwaitiana, rispettivamente “Shafaq” e “Kuna”. “Abbiamo discusso delle questioni in sospeso tra le due parti e abbiamo anche discusso dei modi per preservare le buone relazioni tra i due Paesi e svilupparle ulteriormente”, ha detto Hussein durante la conferenza stampa congiunta con Al Jaber. La commissione tecnico-legale sul confine marittimo si riunirà a Baghdad il 14 agosto, mentre il 10 settembre nella capitale irachena giungerà in visita ufficiale una delegazione guidata dal ministro del Petrolio kuwaitiano, Saad al Barrak. Il ministro degli Esteri kuwaitiano, da parte sua, ha espresso apprezzamento per l’incontro “molto proficuo” di ieri, che “riflette la profondità delle solide relazioni bilaterali tra i due Paesi”. I due ministri, inoltre, hanno discusso della questione dei cittadini kuwaitiani scomparsi durante l'invasione irachena del 1990, dei beni di proprietà del Kuwait nel governatorato di Bassora (nel sud dell’Iraq), della pesca, della lotta contro il traffico di droga e di facilitazioni per l’ottenimento dei visti per i viaggi tra i due Paesi. Inoltre, per stimolare il commercio, il ministro kuwaitiano ha annunciato l'apertura di un ufficio dell’incaricato commerciale presso il consolato kuwaitiano a Basra. All'incontro hanno partecipato anche il Ministro dei Trasporti iracheno, Razzaq al Saadawi, il governatore di Bassora, Asaad al Eidani, e alcuni rappresentanti del ministero del Petrolio dell’Iraq. Come ricorda il quotidiano emiratino “The National”, all'inizio del 2022, l'Iraq ha pagato le ultime riparazioni di guerra al Kuwait, saldando i 52,4 miliardi di dollari di richieste di risarcimento per i danni inflitti durante l'invasione del 1990. (Irb)