Oman: ministro Interno riceve vicesegretario Consiglio cooperazione del Golfo

- Il ministro dell’Interno del Sultanato dell’Oman, Hamoud bin Faisal al Busaidi, ha ricevuto, ieri, a Mascate, il vicesegretario generale, con delega alla Sicurezza, del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Hamad Ajlan al Amimi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa omanita “Ona”. Al centro delle discussioni ci sono state le modalità per mettere a punto un’azione congiunta dei Paesi membri del Ccg in materia di sicurezza e, in generale, per rafforzare la cooperazione tra gli Stati del Golfo. Ieri, inoltre, sono iniziati, a Mascate, i lavori del 51esimo incontro della Commissione permanente della Lega araba per le comunicazioni e la tecnologia dell’informazione, che si concluderanno domani. (Res)