Usa: giudice respinge la causa per diffamazione intentata da Trump contro la "Cnn"

- Un giudice federale della Florida, Raag Singhal, ha bocciato la causa per diffamazione da 475 milioni di dollari intentata dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti dell'emittente televisiva "Cnn". La causa era incentrata sull'utilizzo da parte dell'emittente televisiva della frase "grande menzogna" in riferimento a Trump, e su accostamenti tra quest'ultimo e Adolf Hitler. Il giudice, nominato proprio da Trump nel 2019, ha stabilito che "l'utilizzo da parte della 'Cnn' della frase 'grande menzogna' in riferimento alle contestazioni elettorali di Trump non fa supporre in alcun modo che Trump sostenga la persecuzione o il genocidio degli Ebrei o di altri gruppi etnici". Singhal ha aggiunto inoltre che "essere come Hitler" - non sia "una dichiarazione di fatto verificabile che possa sostenere accuse di diffamazione". Il pronunciamento di ieri si somma alla bocciatura di cause simili intentate da Trump contro i quotidiano "Washington Post" e "New York Times" in relazione alle elezioni presidenziali 2020 e alle contestazioni mosse da Trump alla regolarità di quel voto, a seguito del quale ha dovuto lasciare la Casa Bianca. (Was)