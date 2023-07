Emirati-Pakistan: incontro ad Abu Dhabi tra ministro Esteri bin Zayed e omologo Qureshi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto, ieri, ad Abu Dhabi, l’omologo della Repubblica islamica del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, Qureshi ha porto a bin Zayed le condoglianze di Islamabad per la morte di Saeed bin Zayed al Nayhan, fratello del presidente emiratino, Mohammed bin Zayed al Nahyan. I due capi della diplomazia hanno quindi discusso del partenariato strategico e, in generale, delle relazioni bilaterali tra Emirati e Pakistan e delle opportunità per rafforzarli, con l’obiettivo di promuovere gli interessi di entrambi i Paesi. In particolare, si è discusso di un rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori del commercio, dello sviluppo economico sostenibile e nell’impegno per arginare l’impatto del cambiamento climatico. A tal proposito, Qureshi ha augurato successo agli Emirati in quanto Paese ospite della prossima conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico Cop 28, che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre prossimi. (Res)