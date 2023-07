Usa: presidenziali 2024, supe Pac pro-Trump annuncerà spese legali per 40 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un super comitato di azione politica (super Pac) a sostegno della candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca, in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024, annuncerà oggi spese legali pari a 40,2 milioni di dollari. Lo anticipa il quotidiano "Washington Post", sottolineando che le spese legali costituiscono di gran lunga la principale voce di spesa del super Pac, fondato dallo stesso Trump. Secondo il quotidiano, i procuratori che indagano su Trump nell'ambito dei documenti presidenziali riservati sequestrati dalla residenza di Mar-a-Lago hanno sollevato obiezioni in merito al pagamento delle spese legali da parte del comitato. Consulenti dell'ex presidente hanno riferito alla "Washington Post" che il comitato d'azione politica sta sostenendo le spese legali per decine di persone coinvolte nelle indagini federali a carico dell'ex presidente, e che hanno richiesto aiuto a quest'ultimo e ai suoi collaboratori. (Was)