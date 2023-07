Medio Oriente: manifestazioni contro Hamas a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di palestinesi sono scesi per le strade della Striscia di Gaza oggi per protestare contro il malgoverno, il carovita e la disoccupazione. Diversi filmati pubblicati in rete mostrano un corteo che grida “Il popolo vuole rovesciare il regime”. Le dimostrazioni avvengono mentre i principali leader palestinesi - tra cui il capo dell'ufficio politico di Hamas (il gruppo politico e militare al potere nella Striscia di Gaza), Ismail Haniyeh, e il presidente palestinese Mahmoud Abbas (leader del partito Al Fatah che governa a Ramallah) - si sono riuniti oggi a New El Alamein, in Egitto. Contestualmente, scontri tra fazioni palestinesi rivali scoppiati oggi nel campo profughi di Ain al Hilweh, in Libano, hanno causato almeno sei morti e 40 feriti. (Lib)