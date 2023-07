Russia: almeno dieci morti a causa di un uragano nella repubblica di Mari-El

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uragano ha provocato la morte di almeno dieci persone nella repubblica di Mari-El, nella Russia centrale. Lo ha reso noto il ministero per le Emergenze di Mosca. Otto delle vittime e 29 feriti si trovavano accampati in tende nei pressi del lago Yalchik quando il vento forte ha fatto cadere diversi alberi. I cadaveri di sette persone, inclusi tre bambini, sono stati recuperati in loco, mentre un’ottava persona è morta in ospedale dopo il ricovero. Il comitato investigativo russo ha aperto un'indagine. (Rum)