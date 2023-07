Tav: Fregolent (Az-Iv), attacchi intollerabili da No Tav, tutti prendano distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'estate tornano puntuali gli attacchi di fantomatici gruppi No Tav al cantiere di San Didero, con tanto di volti travisati e lanci di molotov. Mi auguro che tutte le forze politiche prendano le distanze". Lo dice la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva Silvia Fregolent. "Si tratta di azioni intollerabili, anche per le modalità di esecuzione, che rasentano il terrorismo. Possibile, e lo chiedo al ministro Piantedosi, che non si riesca a bloccare preventivamente questi violenti?", aggiunge Fregolent. (Rin)