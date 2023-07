Haiti: ministro Esteri accoglie con favore l’ipotesi di una forza multinazionale a guida keniota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro degli Esteri keniota, Alfred Mutua, ha annunciato che su richiesta del Gruppo delle nazioni amiche di Haiti, il Kenya “ha accettato di considerare positivamente la possibilità di guidare una forza multinazionale ad Haiti”. L’impegno del Kenya, si legge in una dichiarazione pubblicata dal ministro, è quello di schierare un contingente di mille agenti di polizia per contribuire ad addestrare e assistere la polizia haitiana a ripristinare la normalità nel Paese e proteggere le installazioni strategiche. Il dispiegamento proposto si concretizzerà una volta ottenuto un mandato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dopo i processi costituzionali previsti in Kenya. Nelle prossime settimane una squadra della Polizia del Kenya effettuerà una missione di valutazione dei requisiti operativi. La nota ricorda l’impegno di Nairobi per il panafricanismo: “il Kenya è dalla parte delle persone di origine africana in tutto il mondo, comprese quelle nei Caraibi”. Nella stessa giornata il presidente keniota, William Ruto, ha avuto un colloquio telefonico col Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con ccui ha parlato della possibilità che il Kenya guidi una forza multinazionale ad Haiti. (segue) (Mec)