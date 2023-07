Haiti: ministro Esteri accoglie con favore l’ipotesi di una forza multinazionale a guida keniota (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravata a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise, nel luglio 2021. A due anni di distanza, le istituzioni non hanno ancora trovato l'accordo per portare il Paese ad elezioni generali e insediare un nuovo presidente della Repubblica e rinnovare il Parlamento, la cui legislatura è terminata da tempo. Non tutte le forze politiche riconoscono ad Ariel Henry il ruolo di primo ministro che sta esercitando ad interim, mentre rimane nel cassetto il progetto di riforma della Costituzione che avrebbe dovuto segnare l'avvio di una nuova stagione politica. (segue) (Mec)