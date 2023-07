Haiti: ministro Esteri accoglie con favore l’ipotesi di una forza multinazionale a guida keniota (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi gli allarmi presentati da organismi ed autorità internazionali. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef) e il Programma alimentare mondiale (Pam), 5,2 milioni di persone necessitano di un sostegno umanitario urgente, tra cui quasi tre milioni di bambini. Circa 4,9 milioni di persone stanno lottando per sfamarsi e si prevede che quest'anno oltre 115 mila bambini sotto i cinque anni soffriranno di malnutrizione potenzialmente letale, con un aumento del 30 per cento rispetto all'anno scorso. Il sistema sanitario è quasi al collasso, le scuole sono state attaccate da gruppi armati e i civili sono terrorizzati e privati dei mezzi di sussistenza. Nei quartieri più pericolosi della capitale, donne e bambini subiscono livelli sconcertanti di violenza sessuale. Le alluvioni mortali e il terremoto di giugno hanno ricordato la vulnerabilità di Haiti ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali. (Mec)