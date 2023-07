Niger: giunta “prende atto” dell’ultimatum Cedeao e annuncia decisioni a breve (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state chiuse le frontiere aeree e terrestri dei Paesi membri ed è stato interdetto il sorvolo degli aerei commerciali provenienti dal Niger o diretti in Niger. Sono state sospese “tutte le transazioni commerciali e finanziarie” tra gli Stati membri e il Niger. Sono state congelate tutte le risorse della Repubblica del Niger nelle banche centrali dei Paesi Cedeao e gli asset delle imprese statali nelle banche commerciali. Tra le misure c’è anche il divieto di ingresso e il congelamento dei beni per i militari nigerini coinvolti nel colpo di stato, per i loro familiari e per i civili che accettano di assumere incarichi sotto la gestione militare. Il colpo di stato è stato condannato “nei termini più forti”, come una minaccia all’integrazione regionale, ed è stato ribadito il sostegno al popolo nigerino e alla democrazia. (Res)