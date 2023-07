Business news: Brasile, conti esteri registrano deficit di 843 milioni di dollari a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti nelle transazioni correnti del Brasile (acquisti e vendite di beni e servizi e trasferimenti di reddito del paese con altre nazioni) hanno registrato a giugno del 2023 un saldo negativo da 843 milioni di dollari. Lo rende noto oggi, 26 luglio, la Banca centrale (Bc) brasiliana. Nello stesso mese dello scorso anno i conti avevano registrato un saldo positivo di 266 milioni di dollari. Nei primi sei mesi dell'anno i conti registrano un deficit di 13,8 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 20,8 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. Negli ultimi 12 mesi fino a giugno i conti registrano un deficit da 49,9 miliardi di dollari, pari al 2,5 per cento del Prodotto interno lordo (pil), in calo rispetto ai 52,6 miliardi di giugno 2022 (pari al 2,94 per cento di pil). (Brb)