Business news: Brasile, Poste firmano accordo con Shopee per aumentare export nel sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società brasiliana di Poste e Telegrafi (Correios) ha firmato un accordo di collaborazione con la società di commercio elettronico Singapore Shopee per aumentare le esportazioni di prodotti brasiliani verso i mercati del sud-est asiatico. Lo riferisce Correios in una nota. L'accordo segue la firma di un protocollo di intesa tra Shopee, di proprietà del gigante tecnologico del sud-est asiatico Sea, e l'Agenzia brasiliana per la promozione delle esportazioni e degli investimenti (ApexBrasil). (Brb)