Business news: analisti finanziari Brasile, Pil in crescita al 2,24 per cento nel 2023

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari al 2,24 per cento del prodotto interno lordo (pil). È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) oggi, 25 luglio. Il dato è stabile rispetto alla previsione della scorsa settimana e in crescita rispetto al 2,18 per cento stimato un mese fa. La stima è influenzata dai risultati positivi registrati dall'economia del Paese nel primo trimestre del 2023, periodo in cui il Pil è cresciuto del 4 per cento su anno e dell'1,9 per cento rispetto al quarto trimestre del 2022. Influenzano in positivo anche le aspettative di una riduzione dei tassi di interesse (attualmente al 13,75 per cento) a partire da agosto e i dati positivi sul mercato del lavoro e le politiche di redistribuzione del reddito. Il Brasile secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge) ha chiuso il 2022 con un'espansione del 2,9 per cento. (Brb)