Rieti: incidente tra tre moto sulla Salaria, due morti

- A causa di un incidente, la strada statale 471 Salaria è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del territorio comunale di Leonessa, in provincia di Rieti. Il sinistro, avvenuto al chilometro 23,500, ha coinvolto tre moto ed ha causato il decesso di due persone. Per consentire le operazioni di ripristino della regolare circolazione, sono sul posto le squadre del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas. (Rer)